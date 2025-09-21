Как правильно стирать пуховые подушки?

21.09.2025 | 12:59

Вопрос от интернет-пользователя

У меня в доме много подушек с пухом. Как их правильно стирать, чтобы не повредить?

Ответ специалиста

Стирать пуховые подушки нужно осторожно, чтобы сохранить их форму.

Перед тем, как отправить изделия в машинку, необходимо проверить, нет ли в ткани дыр, через которые наполнитель может разлететься по всему устройству. Также следует прочесть рекомендации на ярлыках (если они сохранились).

Стирать подушки лучше с гелем, не содержащим отбеливающих и агрессивных компонентов, в деликатном режиме с холодной или теплой водой.

Чтобы пух не сбивался в комки, добавьте в барабан пару теннисных мячиков, если нет специальных для стирки.

Убедитесь, что подушка хорошо прополоскалась. При необходимости повторите процедуру.

Сушить изделия нужно на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая.