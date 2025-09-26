В Пензе отмыли памятный знак участникам СВО

26.09.2025 | 09:41

В сквере воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького отмыли памятный знак, посвященный участникам специальной военной операции.

«Производится тщательное удаление пыли и загрязнений с поверхности монумента, что является важной составляющей ухода за объектами культурного наследия и поддержания их в надлежащем состоянии», - отметили в «Пензавтодоре».

Памятный знак был открыт 12 июня - в День города Пензы и День России.

Основой композиции стали символ Z (лозунг «За Победу») и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов.

С одной стороны знака разместили надпись «Верны долгу и Отечеству», с другой - высказывание полководца М. И. Кутузова: «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».