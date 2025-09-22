В Пензе коммунальщики заявили, что подготовились к ливням

22.09.2025 | 14:54

В Пензе продолжается месячник по благоустройству. Коммунальщиков призвали активнее убирать листву и очищать ливнеприемные решетки в преддверии непогоды, причем не только на проезжей части, но и во дворах.

«Впереди дожди, не надо ждать, когда листва размокнет и превратится в грязь на дорогах, забьет ливневки», - отметил глава города Олег Денисов, обращаясь к представителям МБУ «Пензавтодор». Чиновника процитировала пресс-служба мэрии.

В учреждении заверили, что бригады готовы к предстоящим изменениям погодных условий и предупреждению локальных подтоплений.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Пензенской области ожидается стремительная смена климатических сезонов. Если во вторник ожидается 30-градусная жара, то уже в четверг днем будет не более +12. Начнутся дожди, местами ливни, к которым может примешаться мокрый снег.

В непогоду в Пензе, как правило, заливает дороги и дворы, особенно в Терновке, Арбекове, центре города и на Шуисте.