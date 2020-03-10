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Общество | Пензенская область получит 10 млн на выплаты медикам за выявление онкологии

10.03.2020|12:15
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В Пензенскую область направят 10 млн 366 тысяч 300 рублей на стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и медосмотров населения.

Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов регионам было подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта. Средства получат территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

В общей сложности на данные цели выделяется 1,2 млрд рублей, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Для сравнения: соседствующей с Пензенской Саратовской области достанется 15 млн 787 тыс. 600 рублей, Ульяновской - 7 млн 520 тыс. 800, Тамбовской - 6 млн 131 тыс. 900, Республике Мордовии - 5 млн 944 тыс. 500.

По итогам 2019-го Пензенская область вышла на второе (после Архангельской) место по количеству зарегистрированных пациентов с различными онкологическими заболеваниями. В целом по региону состоит на учете около 40 тысяч человек. С каждым годом этот показатель увеличивается.

Губернатор Иван Белозерцев в одной из соцсетей объяснил происходящее: «В последний год-два медикам удалось повысить выявляемость онкологии на 1-2-й стадии, что, с одной стороны, дает «+» в показателях, а с другой - дает возможность сохранить жизнь и здоровье людям, потому что лечение начинается максимально рано».

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Гость|10.03.2020 12:38|

Ну ща попрет...

Гость|10.03.2020 12:38|

Выявят у тех, у кого ничего нет, а у реально больных ничего не найдут.

Гость|10.03.2020 12:39|

penzainform.ru писал(a):

10 млн 366 тысяч 300 рублей на стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний
А сейчас они не мотивированы выявлять такие заболевания?

Гость|10.03.2020 12:53|

12:38 очень правильно заметил!

Гость|10.03.2020 13:20|

ПИЗДОБОЛЫ.

Имя: Гость
Комментарий:

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