10.03.2020 | 12:15

В Пензенскую область направят 10 млн 366 тысяч 300 рублей на стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и медосмотров населения.

Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов регионам было подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта. Средства получат территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

В общей сложности на данные цели выделяется 1,2 млрд рублей, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Для сравнения: соседствующей с Пензенской Саратовской области достанется 15 млн 787 тыс. 600 рублей, Ульяновской - 7 млн 520 тыс. 800, Тамбовской - 6 млн 131 тыс. 900, Республике Мордовии - 5 млн 944 тыс. 500.

По итогам 2019-го Пензенская область вышла на второе (после Архангельской) место по количеству зарегистрированных пациентов с различными онкологическими заболеваниями. В целом по региону состоит на учете около 40 тысяч человек. С каждым годом этот показатель увеличивается.

Губернатор Иван Белозерцев в одной из соцсетей объяснил происходящее: «В последний год-два медикам удалось повысить выявляемость онкологии на 1-2-й стадии, что, с одной стороны, дает «+» в показателях, а с другой - дает возможность сохранить жизнь и здоровье людям, потому что лечение начинается максимально рано».

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