В Пензе врачи «Онкодесанта» выявили 23 подозрительных новообразования

29.03.2025 | 14:24

За 3 месяца, в течение которых шла профилактическая акция «Онкодесант», обследование прошли более 500 человек, пожелавших определить индивидуальный риск заболевания раком.

Акция стартовала 10 января и проходила в здании автовокзала. В рамках комплексных осмотров участникам сделали дерматоскопию, их консультировал онколог.

Всего выявили более 800 доброкачественных новообразований (кератомы, невусы, папилломы, гемангиомы и другие). Главной рекомендацией стал регулярный контроль, чтобы вовремя заметить вероятное перерождение опухолей в злокачественные.

«Кроме того, было зарегистрировано 16 случаев подозрения на базалиому и 7 - на меланому», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Организаторы акции отметили, что вероятность онкозаболевания увеличивают избыточная масса тела (установлена у 35% обследованных) и ожирение (15%). При этих факторах риск развития рака увеличивается в 1,5-2 раза.

Так, у мужчин наблюдается связь ожирения с меланомой, раком толстой кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы и почки, а у женщин - с раком эндометрия, толстой кишки, пищевода, желчного пузыря, поджелудочной железы, почки и молочной железы.