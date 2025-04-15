Олег Мельниченко: Каждый бюджетный рубль должен быть на счету

15.04.2025 | 17:35

Бюджет Пензенской области по итогам I квартала исполнен по доходам и расходам на 22% годового плана, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 15 апреля, по итогам заседания правительства.

Собственные доходы за 3 месяца составили 14 млрд рублей.

Коммерческий долг Пензенской области был погашен еще в прошлом году, напомнил глава региона. Новая цель - ликвидировать муниципальные долги перед банками, чтобы высвободить средства на решение социально значимых задач.

«Так, в I квартале досрочно и в полном объеме исполнены долговые обязательства муниципальных районов по коммерческим кредитам в сумме 214 млн рублей. Экономия средств местных бюджетов на уплату процентов превысила 34 миллиона», - привел пример Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что на счету каждый рубль и важна эффективность.

«Это же касается и выполняемых по нацпроектам мероприятий. Действия недобросовестных подрядных организаций важно вовремя пресекать, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление ситуации», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.