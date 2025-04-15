Сетевое издание|18+|Вторник|15 апр 2025|22:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Олег Мельниченко: Каждый бюджетный рубль должен быть на счету

Печать
Telegram

Бюджет Пензенской области по итогам I квартала исполнен по доходам и расходам на 22% годового плана, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 15 апреля, по итогам заседания правительства.

Собственные доходы за 3 месяца составили 14 млрд рублей.

Олег Мельниченко: Каждый бюджетный рубль должен быть на счету

Коммерческий долг Пензенской области был погашен еще в прошлом году, напомнил глава региона. Новая цель - ликвидировать муниципальные долги перед банками, чтобы высвободить средства на решение социально значимых задач.

«Так, в I квартале досрочно и в полном объеме исполнены долговые обязательства муниципальных районов по коммерческим кредитам в сумме 214 млн рублей. Экономия средств местных бюджетов на уплату процентов превысила 34 миллиона», - привел пример Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко: Каждый бюджетный рубль должен быть на счету

Губернатор подчеркнул, что на счету каждый рубль и важна эффективность.

«Это же касается и выполняемых по нацпроектам мероприятий. Действия недобросовестных подрядных организаций важно вовремя пресекать, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление ситуации», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте