Зареченцам предлагают бесплатно проверить родинки у дерматолога

15.05.2025 | 12:57

В пятницу, 16 мая, жители Заречного смогут больше узнать о раке кожи и проверить родинки. В 12:00 в конференц-зале городской поликлиники (6-й этаж) врач-дерматолог медсанчасти № 59 Галина Альшина прочитает лекцию, на которой расскажет о факторах риска, симптомах заболеваний и мерах профилактики.

После беседы специалист проведет прием пациентов и осмотрит их с помощью дерматоскопа - прибора для обследования родинок и других кожных новообразований.

Консультация бесплатная, получить ее у специалиста могут все желающие.

По словам Галины Альшиной, если раньше в России среди онкозаболеваний рак кожи занимал 17-20-е место, то сейчас вышел на 3-4-е.

«В Заречном за месяц обнаружили рак кожи у четырех человек. Видов заболеваний есть несколько: базалиома, которая не дает метастазов в другие органы, и самое опасное - меланома. Хотелось бы обратить внимание, что нужно внимательно относиться к родинкам. И если появляются новые, лучше прийти на осмотр к дерматологу или онкологу», - цитирует дерматолога портал «Город Z».

В Пензе с января по март проходила акция «Онкодесант» по выявлению новообразований кожи. За 3 месяца обследование прошли более 500 человек. Специалисты обнаружили свыше 800 доброкачественных новообразований (кератомы, невусы, папилломы, гемангиомы и другие). Кроме того, было зарегистрировано 16 случаев подозрения на базалиому и 7 - на меланому.