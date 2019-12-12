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Общество | Пензенская область заняла второе место в стране по числу онкобольных

12.12.2019|17:04
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Официальные данные не радуют. Пензенская область вышла на второе (после Архангельской) место по количеству зарегистрированных пациентов с различными онкологическими заболеваниями. Уровень не стоит на месте.

«Неуклонно растет, прогнозируем: показатель годовой также будет более, чем 540 на 100 000 населения», - сообщила заместитель главного врача Пензенского областного онкологического диспансера Галина Блинова.

Состояние онкологической службы области, статистику, заболеваемость и смертность обсудили участники семинара, прошедшего на базе областного онкодиспансера. Для этого лечебного учреждения в 2019 году на закупку нового оборудования выделено 379 миллионов рублей и почти 500 миллионов - на лекарства.

«В настоящий момент мы стали использовать более дорогостоящие, в основном таргетные, препараты, которые целенаправленно действуют на раковую клетку и меньше воздействуют на организм. Поэтому увеличивается эффективность лечения и уменьшается токсическое воздействие на организм, то есть пациент проще и легче переносит это лечение», - уточнил главный врач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

В целом по области с различными онкологическими заболеваниями состоит на учете около 40 тысяч человек. С каждым годом этот показатель увеличивается.

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Гость|12.12.2019 19:07|

Показатель эффективности работы региональной власти. Чем больше больных, тем больше премия из Москвы.

Гость|12.12.2019 19:14|

Вот так прорыв! А виноваты американцы?

Гость|12.12.2019 19:20|

Как и в советское время, российская медицина ставит своей целью не облегчение страданий человека, а «восстановление и улучшение его трудоспособности (ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 2, п. 8) – а если таковая восстановлена быть не может, то чего тогда «париться»? Если россиянин не может быть здоров – он, по логике «методологов», никакой и не россиянин.

Гость|12.12.2019 19:22|

По словам медицинского статистика, наиболее частая причина смерти - сердечно-сосудистые заболевания (инсульты) и онкология. Много молодых людей умирают от цирроза печени, гепатитов и анемии. Она рассказала, что их отдел подавал реальные данные в Нижний Новгород, но после этого бывали случаи, когда спускался приказ, и им приходилось менять данные. Например, есть план по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек умер от инсульта, но при этом у него был сахарный диабет, то в причинах смерти укажут сахарный диабет. Вместо сахарного диабета может быть астма. «Москва требует цифры, мы показываем».

Гость|12.12.2019 19:22|

Не будем останавливаться на достигнутом. Все на борьбу за 1-ое место!

Гость|12.12.2019 19:24|

Маргарита Белогурова, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой онкологии, детской онкологии и лучевой терапии СПбГПМУ:

"Лекарственное импортозамещение отечественными аналогами — это плохо. Хотя отдельные препараты, не уступающие по своим характеристикам импортным, выпускаются и в России. Но это скорее исключение, чем правило.

Все российские онкологи (и детские, и взрослые) сегодня в ужасе. Все знают: импортные лекарства лучше, они менее токсичны, не имеют столько побочных эффектов, как наши. При сравнении некоторых отечественных и зарубежных цитостатиков выяснилось, что наши аналоги работают хуже, чем оригинальные препараты и хорошие дженерики.

Петербургские детские онкологи не успели пока вплотную соприкоснуться с отечественными лекарствами. Поскольку до сих пор у нас имелся запас оригинальных зарубежных препаратов и качественных дженериков. Но сейчас он заканчивается. Уже нет высокодозного «Цитозара», «Ломустина» и т. д. Нам говорят: импортных средств нет, пользуйтесь нашими, ищите альтернативные методы лечения. Но российские аналоги никто клинически не испытывал, не проверял, а их высокая токсичность уже доказана. Рак лечат отнюдь не витаминами, а опасными препаратами и процедурами. От них самих можно погибнуть. Задача медиков — выбирать наиболее эффективные и наименее токсичные медикаменты. Если лекарство стоит дорого, то надо найти деньги, а не пытаться заменить его дешевым. Мы и так постоянно ходим по лезвию ножа. Шаг в сторону — и ребенок может умереть от осложнения. Поэтому мы не имеем права экспериментировать. Когда я слышу: давайте попробуем лекарства подешевле, то считаю это преступлением.

Общая картина сегодня угрожающая. На неэффективное или частично эффективное лечение детские опухоли могут ответить. Через год-два точно возникнет рецидив, и он уже будет рефрактерный. Я очень боюсь за наших пациентов. Страшно, что ждет нас в ближайшее время".

Гость|12.12.2019 19:26|

Остаётся только вздрогнуть.

Гость|12.12.2019 19:33|

Пора, братушки,пора изгонять эту вражескую власть, а иначе так молча и передохнем.

Гость|12.12.2019 19:38|

Трансгенные жиры? Штааа? Ты дурачок?

Гость|12.12.2019 19:38|

В России нет хороших и качественных лекарств. От западных стран в области фармакологии мы отстали НАВСЕГДА.

Гость|12.12.2019 19:40|

Не врите по этой болезни Пензенская обл. есть на первом месте. После Леонидовки эта болезнь с4-го места заняла лидирующее первое место. Почему завод не построили в Московской области или Ленинградской области? Вопрос? Отсюда люди это быдло для государства.

Гость|12.12.2019 19:40|

Не нагнетайте! Дело не в том, что заняли второе место. Это просто означает, что больше людей обследуются.

Гость|12.12.2019 19:43|

Иван в сторис по этому поводу что написал?

Гость|12.12.2019 19:46|

Гость писал(a):

Мгерыч
Помешались на этом?

Гость|12.12.2019 19:47|

Вот и хотят нам Крематорий с ярко выраженной коммерческой основой в чей то карман построить!

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Имя: Гость
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