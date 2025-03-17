В Пензенской области увеличится количество моргов

17.03.2025 | 08:50

В Пензенской области планируют открыть 2 морга, один из них - в Кузнецке, второй - в Никольске. Деньги на работы выделят в 2025 году.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства региона, на разработку проектно-сметной документации и строительство здания морга в Кузнецке заложено 80 млн рублей.

В Никольске морг будет представлять собой быстровозводимую модульную конструкцию. На ее приобретение направят 27 млн 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Пензе закончили капитальный ремонт централизованного патолого-анатомического отделения областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Работы начались в 2020 году и велись в несколько этапов, завершающей стадией стало обновление фасада здания. На объект потратили более 22 млн из регионального бюджета.