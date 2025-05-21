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Общество

Пензенцев вновь приглашают обследоваться у онкологов

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В субботу, 24 мая, с 10:00 до 13:00 в областном онкологическом клиническом диспансере пройдет традиционный день открытых дверей.

На этот раз он будет посвящен ранней диагностике и профилактике полипов желудка, предраковых состояний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также рака кожи.

Обследование рекомендуется людям, у которых имеются длительно незаживающие язвы желудка на фоне противоязвенной терапии, частые обострения панкреатита, гастрит, впервые выявленный сахарный диабет, большое количество родинок на коже, а также избыточный вес и ожирение.

«Пациенты получат возможность пройти ультразвуковое исследование и фиброгастродуоденоскопию. При выявлении патологии будет назначен прием врача-онколога», - сообщили в Минздраве Пензенской области.

Запись осуществляется с 11:00 до 14:00 по телефону 8-937-422-64-54. При посещении врача при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

Подобные акции стали в онкодиспансере традиционными. Так, 15 и 29 марта желающих обследовали на рак щитовидной железы, кожи и молочных желез.

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