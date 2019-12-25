25.12.2019 | 12:01

На встрече губернатора Ивана Белозерцева с представителями СМИ, состоявшейся в среду, 25 декабря, и. о. главного редактора портала PenzaInform.ru попросила главу региона оценить деятельность нового мэра Пензы Андрея Лузгина.

«Андрей Вячеславович - человек грамотный, подготовленный, он знает хозяйственную работу и благоустройство. Он только начал работать, поэтому сложно оценивать результаты, но видно, что он старается. А если человек старается и стремится, то дело у него получится», - ответил Иван Белозерцев.

Он также подчеркнул, что повышение уровня жизни пензенцев - общая цель городской и областной власти.

«Это наша общая задача, чтобы было меньше проблем, чтобы город развивался, чтобы велось строительство жилых домов и поддержка бизнеса. Человек только начал работать, опыта в чем-то не хватает, и мы ему помогаем», - резюмировал губернатор.

Андрей Лузгин был избран на должность главы администрации Пензы 25 октября. Ранее он занимал пост зампреда регионального правительства.