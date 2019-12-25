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Общество | Губернатор дал оценку работе нового мэра Пензы

25.12.2019|12:01
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На встрече губернатора Ивана Белозерцева с представителями СМИ, состоявшейся в среду, 25 декабря, и. о. главного редактора портала PenzaInform.ru попросила главу региона оценить деятельность нового мэра Пензы Андрея Лузгина.

«Андрей Вячеславович - человек грамотный, подготовленный, он знает хозяйственную работу и благоустройство. Он только начал работать, поэтому сложно оценивать результаты, но видно, что он старается. А если человек старается и стремится, то дело у него получится», - ответил Иван Белозерцев.

Он также подчеркнул, что повышение уровня жизни пензенцев - общая цель городской и областной власти.

«Это наша общая задача, чтобы было меньше проблем, чтобы город развивался, чтобы велось строительство жилых домов и поддержка бизнеса. Человек только начал работать, опыта в чем-то не хватает, и мы ему помогаем», - резюмировал губернатор.

Андрей Лузгин был избран на должность главы администрации Пензы 25 октября. Ранее он занимал пост зампреда регионального правительства.

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Гость|25.12.2019 12:16|

penzainform.ru писал(a):

повышение уровня жизни пензенцев - общая цель городской и областной власти.
второй раз просим - дайте список этих пензенцев!

Гость|25.12.2019 12:19|

Ондрэ

Гость|25.12.2019 12:20|

Гость писал(a):

если стремится, но с одной извилиной от фуражки?
Похоже стремиться попиарится

Гость|25.12.2019 12:32|

penzainform.ru писал(a):

«Андрей Вячеславович - человек грамотный, подготовленный, он знает хозяйственную работу и благоустройство. Он только начал работать, поэтому сложно оценивать результаты, но видно, что он старается. А если человек старается и стремится, то дело у него получится», - ответил Иван Белозерцев.
Т.е. ещё ни чего не сделал,а уже получил премию!penzainform.ru писал(a):
он знает хозяйственную работу и благоустройство.
Если знает тогда как объяснит не чищенные скользкие тротуары ,и то что уже декабрь а часть жилых домов в заводском и железнодорожном районах стоят с вскрытыми крышами?Про бардак с общественным транспортом даже говорить не хочется.Мэр должен быть прежде всего профессионалом ,и должен занимать своё кресло именно по этим качествам,а не по знакомству ,как сейчас.Такие должности и такая работа не подразумевает экспериментов над городом и народом ,который там проживает.

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