В Пензе избрали нового главу администрации

В пятницу, 25 октября, в Пензенской городской думе процедура голосования за нового мэра затянулась надолго.
После того как результаты электронных выборов оказались недействительными, счетная комиссия раздала бумажные бюллетени для тайного голосования. Получив их, депутаты по одному заходили в небольшую комнату, смежную с залом заседаний, и в письменном виде изъявляли свою волю.
Проголосовавшие народные избранники выходили из зала заседаний на перерыв, пока их коллеги стояли в очереди. После завершения небольшого отдыха были зачитаны итоги выборов.
Из 34 выданных бюллетеней 1 оказался недействительным. Георгию Камневу предпочтение отдали 12 человек, Андрею Лузгину - 20, Ивану Кирюхину - 1. Денис Леонтьев не набрал ни одного голоса. Против всех кандидатов не высказался никто.
Таким образом, новым главой администрации Пензы стал Андрей Лузгин.
