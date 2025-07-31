В Пензе ветеран СВО устроился в исправительное учреждение

31.07.2025 | 11:07

Ветеран специальной военной операции устроился на работу в одно из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Пензенской области.

Мужчина был ранен в зоне боевых действий, получил медаль Суворова. После реабилитации он уже не может продолжать службу в Вооруженных силах РФ.

Желая найти новую работу, ветеран обратился в региональное отделение фонда «Защитники Отечества», который взаимодействует с ФСИН. В результате мужчина получил помощь в трудоустройстве.

«В настоящее время он несет службу в одном из исправительных учреждений в числе сотрудников уголовно-исполнительной системы», - уточнили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области еще одному ветерану специальной военной операции с инвалидностью помогли устроиться на машиностроительный завод, расположенный в Заречном.