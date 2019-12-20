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Общество | В Пензе идея возвращения катеров на Суру получила развитие

20.12.2019|15:45
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Возможно, летом 2020 года по Суре начнут ходить речные трамвайчики. Об этом заявил мэр Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции в пятницу, 20 декабря.

Глава администрации уточнил, что речной транспорт планируется запустить в порядке эксперимента. Он будет ходить от стелы «Росток» до Города Спутника.

«Надеемся, что люди будут пользоваться этой услугой, что она будет востребованна», - высказался Андрей Лузгин.

По его словам, такие детали, как частота рейсов, время работы, вместимость судов, пока не обсуждались. Все это еще предстоит проработать.

Раньше сезон навигации на Суре открывался в апреле и финишировал ближе к морозам. Теплоходы и катера «Чайка», «Сура», «Лермонтов» и «Белинский» курсировали от «Ростка» до Барковки, время в пути составляло 40-45 минут.

Плавсредства ушли с молотка в 2013 году. При продаже в технических характеристиках значилось «негодные к применению, или лом». Их отдали за один миллион одну тысячу рублей.

Идея возродить катера, когда-то популярные у пензяков, принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. В январе 2019 года эта тема обсуждалась на заседании градостроительного совета. А в мае стало известно о поисках инвестора для воплощения проекта в жизнь.

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Гость|20.12.2019 15:51|

Поплыли Ондрэ

Гость|20.12.2019 15:58|

penzainform.ru писал(a):

Он будет ходить от стелы «Росток»
От обелиска Славы «Росток». Бедные и несчастные журналисты и редактора незнающие истории Пензы.

Гость|20.12.2019 16:00|

Белые речные трамвайчики - 2? Запасаемся попкорном...

Гость|20.12.2019 16:02|

penzainform.ru писал(a):

Возможно, летом 2020 года по Суре начнут ходить речные трамвайчики.
что,прям,ходить?

Гость|20.12.2019 16:03|

Гость писал(a):

что,прям,ходить?
Троллейбусы ведь ходят.

Гость|20.12.2019 16:04|

А как же деревянные пристани с обогревом?

Гость|20.12.2019 16:04|

Что к выборам только не на фантазируют

Гость|20.12.2019 16:15|

Гость писал(a):

что,прям,ходить?
да сверху по воде

Гость|20.12.2019 16:15|

Чо они там курят?

Гость|20.12.2019 16:16|

А что про 100 автобусов слышно?

Когда они поедут вдоль остановок с подогревом?

Гость|20.12.2019 16:20|

Иван где сто автобусов остановки с подогревом кто телескоп скомуниздил цирк достроил в космосе почему скрывает от СМИ

Гость|20.12.2019 16:22|

Дурачок комментирует без устали

Гость|20.12.2019 16:25|

Гость писал(a):

что,прям,ходить?

да сверху по воде

А,что же тогда плавает?

Гость|20.12.2019 16:28|

Нарисовывается ещё один обещалкин.

Гость|20.12.2019 16:30|

Ахахахахахахах

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Имя: Гость
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