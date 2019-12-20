20.12.2019 | 15:45

Возможно, летом 2020 года по Суре начнут ходить речные трамвайчики. Об этом заявил мэр Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции в пятницу, 20 декабря.

Глава администрации уточнил, что речной транспорт планируется запустить в порядке эксперимента. Он будет ходить от стелы «Росток» до Города Спутника.

«Надеемся, что люди будут пользоваться этой услугой, что она будет востребованна», - высказался Андрей Лузгин.

По его словам, такие детали, как частота рейсов, время работы, вместимость судов, пока не обсуждались. Все это еще предстоит проработать.

Раньше сезон навигации на Суре открывался в апреле и финишировал ближе к морозам. Теплоходы и катера «Чайка», «Сура», «Лермонтов» и «Белинский» курсировали от «Ростка» до Барковки, время в пути составляло 40-45 минут.

Плавсредства ушли с молотка в 2013 году. При продаже в технических характеристиках значилось «негодные к применению, или лом». Их отдали за один миллион одну тысячу рублей.

Идея возродить катера, когда-то популярные у пензяков, принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. В январе 2019 года эта тема обсуждалась на заседании градостроительного совета. А в мае стало известно о поисках инвестора для воплощения проекта в жизнь.