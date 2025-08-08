Новый автобусный маршрут № 134: точное расписание движения

08.08.2025 | 10:09

Опубликовано точное расписание движения нового межмуниципального автобусного маршрута № 134 «Ул. Егорова» - «Ул. Зеленодольская», который открылся в Пензе в пятницу, 8 августа.

Его протяженность в прямом направлении составляет 16,7 км, в обратном - 16,8 км.

Прямое направление: г. Пенза (ул. Егорова, ул. Саранская, ул. Каракозова, ул. Сурская, ул. Чехова, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Кривозерье, ул. 40 лет Октября, ул. Тепличная, ул. Мереняшева), п. Мичуринский (ул. Июльская, автомобильная дорога ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов - Пенза - до ул. Мереняшева), г. Пенза (ул. Зеленодольская).

Обратное направление: г. Пенза (ул. Зеленодольская), п. Мичуринский (автомобильная дорога ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов - Пенза - до ул. Мереняшева, ул. Июльская), г. Пенза (ул. Мереняшева, ул. Тепличная, ул. 40 лет Октября, ул. Кривозерье, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Чехова, ул. Долгова, ул. Урицкого, ул. Сурская, ул. Каракозова, ул. Саранская, ул. Егорова).

В рабочие дни от ул. Егорова автобусы должны отъезжать в 6:00; 6:12; 6:24; 6:36; 6:48; 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48; 9:00; 9:15; 9:30; 9:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40.

На Зеленодольскую они должны прибывать в 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48: 9:00; 9:12; 9:24; 9:36; 9:48; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:35; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:15; 19:30; 19:45; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20; 22:40.

Всего в прямом направлении будет 59 рейсов в день, уточняется в приказе минстроя.

В обратном направлении, от Зеленодольской, автобусы должны отправляться в 6:12; 6:24; 6:36; 6:48; 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48; 9:00; 9:15; 9:30; 9:45;10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20.

На ул. Егорова они будут прибывать в 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48; 9:00; 9:12; 9:24; 9:36; 9:48; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:15; 19:30; 19:45; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20.

Итого в обратном направлении - 57 рейсов.

В выходные и нерабочие праздничные дни расписание движения будет иным, количество рейсов в обоих направлениях составит 46.

С ул. Егорова автобусы должны отправляться в 6:00; 6:16; 6:32; 6:48; 7:04; 7:20; 7:36; 7:52; 8:08; 8:24; 8:40; 8:56; 9:12; 9:28; 9:44; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20.

На Зеленодольской они должны появляться в 7:00; 7:16; 7:32; 7:48; 8:04; 8:20; 8:36; 8:52; 9:08; 9:24; 9:40; 9:56; 10:12; 10:28; 10:44; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 13:00; 13:40; 14:20; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:03; 22:23.

Отправляться с Зеленодольской автобусы будут в 6:00; 6:16; 6:32; 6:48; 7:04; 7:20; 7:36; 7:52; 8:08; 8:24; 8:40; 8:56; 9:12; 9:28; 9:44; 10:00; 10:20; 11:00; 11:40; 12:20; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20.

Прибывать на ул. Егорова они должны в 7:00; 7:16; 7:32; 7:48; 8:04; 8:20; 8:36; 8:52; 9:08; 9:24; 9:40; 9:56; 10:12; 10:28; 10:44; 11:00; 11:20; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20.

Стоимость проезда в автобусах № 134 составляет 30 рублей. Оплатить его можно как наличными, так и банковской картой. Льготного проезда на межмуниципальных маршрутах, даже если большая часть их пути пролегает по Пензе, нет.