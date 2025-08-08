Сетевое издание|18+|Пятница|8 авг 2025|11:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

Новый автобусный маршрут № 134: точное расписание движения

Печать
Telegram

Опубликовано точное расписание движения нового межмуниципального автобусного маршрута № 134 «Ул. Егорова» - «Ул. Зеленодольская», который открылся в Пензе в пятницу, 8 августа.

Его протяженность в прямом направлении составляет 16,7 км, в обратном - 16,8 км.

Прямое направление: г. Пенза (ул. Егорова, ул. Саранская, ул. Каракозова, ул. Сурская, ул. Чехова, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Кривозерье, ул. 40 лет Октября, ул. Тепличная, ул. Мереняшева), п. Мичуринский (ул. Июльская, автомобильная дорога ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов - Пенза - до ул. Мереняшева), г. Пенза (ул. Зеленодольская).

Обратное направление: г. Пенза (ул. Зеленодольская), п. Мичуринский (автомобильная дорога ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов - Пенза - до ул. Мереняшева, ул. Июльская), г. Пенза (ул. Мереняшева, ул. Тепличная, ул. 40 лет Октября, ул. Кривозерье, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Чехова, ул. Долгова, ул. Урицкого, ул. Сурская, ул. Каракозова, ул. Саранская, ул. Егорова).

В рабочие дни от ул. Егорова автобусы должны отъезжать в 6:00; 6:12; 6:24; 6:36; 6:48; 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48; 9:00; 9:15; 9:30; 9:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40.

На Зеленодольскую они должны прибывать в 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48: 9:00; 9:12; 9:24; 9:36; 9:48; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:35; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:15; 19:30; 19:45; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20; 22:40.

Всего в прямом направлении будет 59 рейсов в день, уточняется в приказе минстроя.

В обратном направлении, от Зеленодольской, автобусы должны отправляться в 6:12; 6:24; 6:36; 6:48; 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48; 9:00; 9:15; 9:30; 9:45;10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20.

На ул. Егорова они будут прибывать в 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48; 9:00; 9:12; 9:24; 9:36; 9:48; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:45; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:15; 19:30; 19:45; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20.

Итого в обратном направлении - 57 рейсов.

В выходные и нерабочие праздничные дни расписание движения будет иным, количество рейсов в обоих направлениях составит 46.

С ул. Егорова автобусы должны отправляться в 6:00; 6:16; 6:32; 6:48; 7:04; 7:20; 7:36; 7:52; 8:08; 8:24; 8:40; 8:56; 9:12; 9:28; 9:44; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20.

На Зеленодольской они должны появляться в 7:00; 7:16; 7:32; 7:48; 8:04; 8:20; 8:36; 8:52; 9:08; 9:24; 9:40; 9:56; 10:12; 10:28; 10:44; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 13:00; 13:40; 14:20; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:03; 22:23.

Отправляться с Зеленодольской автобусы будут в 6:00; 6:16; 6:32; 6:48; 7:04; 7:20; 7:36; 7:52; 8:08; 8:24; 8:40; 8:56; 9:12; 9:28; 9:44; 10:00; 10:20; 11:00; 11:40; 12:20; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20.

Прибывать на ул. Егорова они должны в 7:00; 7:16; 7:32; 7:48; 8:04; 8:20; 8:36; 8:52; 9:08; 9:24; 9:40; 9:56; 10:12; 10:28; 10:44; 11:00; 11:20; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20.

Стоимость проезда в автобусах № 134 составляет 30 рублей. Оплатить его можно как наличными, так и банковской картой. Льготного проезда на межмуниципальных маршрутах, даже если большая часть их пути пролегает по Пензе, нет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте