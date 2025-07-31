Пензенский автовокзал возобновил свою работу

31.07.2025 | 10:39

Работа пензенского автовокзала возобновлена. Об этом в 10:13 в четверг, 31 июля, сообщили в областном минстрое.

Автовокзал закрывали из-за объявления сигнала «Воздушная опасность». Людей эвакуировали. Также в связи с этим в Пензе останавливали работу общественного транспорта, кондукторы рекомендовали пассажирам проследовать в укрытия.

После 9:30 воздушную опасность отменили, однако на территории Пензенской области сохранился режим «Беспилотная опасность».

«Ограничения мобильного интернета продолжают действовать», - предупредил губернатор Олег Мельниченко в 9:58.

Утром 31 июля Пензенскую область атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».

Были запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

UPD: в 10:40 появилась информация об отмене режима «Беспилотная опасность» в Пензенской области.