Пензенский автовокзал возобновил свою работу

Работа пензенского автовокзала возобновлена. Об этом в 10:13 в четверг, 31 июля, сообщили в областном минстрое.
Автовокзал закрывали из-за объявления сигнала «Воздушная опасность». Людей эвакуировали. Также в связи с этим в Пензе останавливали работу общественного транспорта, кондукторы рекомендовали пассажирам проследовать в укрытия.
После 9:30 воздушную опасность отменили, однако на территории Пензенской области сохранился режим «Беспилотная опасность».
«Ограничения мобильного интернета продолжают действовать», - предупредил губернатор Олег Мельниченко в 9:58.
Утром 31 июля Пензенскую область атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».
Были запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.
UPD: в 10:40 появилась информация об отмене режима «Беспилотная опасность» в Пензенской области.
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