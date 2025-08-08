Обнародовано новое расписание маршруток № 26

08.08.2025 | 13:32

В Пензе с пятницы, 8 августа, вместе со схемой движения маршруток № 26 изменилось и их расписание.

В рабочие дни они будут отправляться от ЖК «Илмари» в 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В выходные дни маршрутки станут отъезжать от «Илмари» в 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30.

Об изменении схемы маршрута № 26 было объявлено 7 августа. Теперь микроавтобусы отправляются от «ЖК «Илмари», следуют до детской поликлиники № 8 и возвращаются к «Илмари». Заезжать на остановку «Школа № 62» они будут как при движении в сторону Окружной, так и обратно.

Стоимость 1 поездки осталась прежней - 10 рублей.

Ранее стало известно, что 8 августа открывается новый межмуниципальный автобусный маршрут № 134 «Ул. Егорова» - «Ул. Зеленодольская». Его расписание можно посмотреть здесь.