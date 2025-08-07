С 8 августа по Пензе начнут ездить автобусы № 134

07.08.2025 | 18:46

С пятницы, 8 августа, открывается новый межмуниципальный автобусный маршрут № 134 «ул. Егорова - ул. Зеленодольская».

Таким образом решено улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайонов Тепличный комбинат, КПД, ул. Зеленодольской, ЖК «Кантри» и «Яблони парк».

«Маршрут будет обслуживаться автобусами большой вместимости. Режим работы в рабочие дни - с 6:00 до 22:40 с интервалом движения 12 минут, в выходные и праздничные дни - с 6:00 до 22:23 с интервалом движения 16 минут», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Стоимость проезда в автобусах № 134 составит 30 рублей. Оплатить его можно будет как наличными средствами, так и банковской картой.

Льготного проезда на межмуниципальных маршрутах, даже если большая часть их пути пролегает по Пензе, нет.