С 8 августа в Пензе меняют схему движения маршрута № 26

07.08.2025 | 19:03

С пятницы, 8 августа, в Пензе изменится схема движения маршрута № 26. Теперь он будет отправляться от «ЖК «Илмари», следовать до детской поликлиники № 8 и возвращаться к «Илмари».

«Заезжать на остановку «Школа № 62» автобусы будут как при движении в сторону мкр. Окружная, так и обратно», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Первые рейсы от ЖК «Илмари» будут осуществляться в 6:00, последние - в 21:00 в рабочие дни и в 20:30 в выходные.

Обещают сохранить интервал движения в 20 минут. Не изменится и стоимость проезда - 10 рублей за поездку. Оплачивать его можно как наличными средствами, так и банковской картой.

Ранее стало известно, что 8 августа открывается новый межмуниципальный автобусный маршрут № 134 «ул. Егорова - ул. Зеленодольская».