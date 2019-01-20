20.01.2019 | 12:24

Уже более шести лет в Пензе не существует речного транспорта, хотя раньше прогулки по Суре были довольно популярны. С набережной у «Ростка», где располагалась пристань, катера и теплоходы отправлялись по маршрутам, один из них был из центра города до Барковки и обратно.

В 2019 году в Пензе вновь говорят о возрождении речного транспорта. Вопрос обсуждался на заседании градостроительного совета. Эта сфера услуг могла бы быть интересна представителям бизнеса.

По мнению губернатора, вложения в речной транспорт окупятся довольно быстро. И даже если инвесторов не заинтересует проект, город на Суре обзаведется своими мини-судами.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, которые в Москве подзакупили. Если нет, то я закуплю за бюджетные средства и организуем все равно курсирование этих трамвайчиков», - пообещал Иван Белозерцев.

Одним из последних на мель сел теплоход «Белинский». До него на вечный покой отправились «Чайка», «Сура» и «Лермонтов». В 2013-м пензенскую флотилию, довольно потрепанную и уже непригодную к речным круизам, выставили на торги как лом.

В то же время ужесточились требования к водному транспорту. С тех пор, кроме маломерных судов, в основном инспекторов ГИМС, по Суре никто не плавает.

Хотя реку в 2018-м начали чистить.

«Здесь глубина будет позволять пришвартоваться, причалить каким-то нашим водным трамвайчикам, чтобы обеспечить связь и транспортировку пассажиров по воде», - пояснил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

К маю в Пензе должны появиться несколько пристаней. Такое поручение глава региона дал подчиненным.