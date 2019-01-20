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Общество | Губернатор готов выделить деньги на возрождение речного транспорта

20.01.2019|12:24
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Уже более шести лет в Пензе не существует речного транспорта, хотя раньше прогулки по Суре были довольно популярны. С набережной у «Ростка», где располагалась пристань, катера и теплоходы отправлялись по маршрутам, один из них был из центра города до Барковки и обратно.

В 2019 году в Пензе вновь говорят о возрождении речного транспорта. Вопрос обсуждался на заседании градостроительного совета. Эта сфера услуг могла бы быть интересна представителям бизнеса.

По мнению губернатора, вложения в речной транспорт окупятся довольно быстро. И даже если инвесторов не заинтересует проект, город на Суре обзаведется своими мини-судами.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, которые в Москве подзакупили. Если нет, то я закуплю за бюджетные средства и организуем все равно курсирование этих трамвайчиков», - пообещал Иван Белозерцев.

Одним из последних на мель сел теплоход «Белинский». До него на вечный покой отправились «Чайка», «Сура» и «Лермонтов». В 2013-м пензенскую флотилию, довольно потрепанную и уже непригодную к речным круизам, выставили на торги как лом.

В то же время ужесточились требования к водному транспорту. С тех пор, кроме маломерных судов, в основном инспекторов ГИМС, по Суре никто не плавает.

Хотя реку в 2018-м начали чистить.

«Здесь глубина будет позволять пришвартоваться, причалить каким-то нашим водным трамвайчикам, чтобы обеспечить связь и транспортировку пассажиров по воде», - пояснил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

К маю в Пензе должны появиться несколько пристаней. Такое поручение глава региона дал подчиненным.

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Гость|20.01.2019 13:03|

Вот это правильно !

Гость|20.01.2019 13:07|

А он нужен этот речной транспорт?! Вы работу общественного транспорта наладьте качественно. Не надо распылять деньги,доделайте одно дело для начала.

Гость|20.01.2019 13:10|

фантазёры

Гость|20.01.2019 13:15|

Из каких, таких выделить.... графьёв монте кристов на горизонте не наблюдается, отстается одно, терзать бюджет..

Гость|20.01.2019 13:17|

Автобусов всё меньше и меньше, после 19.00 и маршрутки редкость. Какие трамвайчики? Хотя бы тротуары от снега и льда очистили! Кругом одна наледь! Фантазёры! Нью-Васюки!

Гость|20.01.2019 13:19|

Фантазер ты меня называла

Гость|20.01.2019 13:22|

С тех пор, кроме маломерных судов, в основном инспекторов ГИМС, по Суре никто не плавает.

Плавает-говно в проруби. А суда ХОДЯТ!!!

Учите матчасть, а то понабирают от пивных ларьков журналистов...

Гость|20.01.2019 13:35|

Правильно меркуешь, ХОДЯТ ! , ну думаю до этого дело не дойдёт...дырявый бюджет, инфляция не дадут этой голубой мечте осуществиться.

Гость|20.01.2019 13:57|

Паром закупи, пробки будем обплывать. И окупится быстро.

Гость|20.01.2019 14:03|

Гость писал(a):

А он нужен этот речной транспорт?! Вы работу общественного транспорта наладьте качественно. Не надо распылять деньги,доделайте одно дело для начала.
Он за откаты закупит трамвайчики.

Гость|20.01.2019 14:04|

Гость писал(a):

Из каких, таких выделить.... графьёв монте кристов на горизонте не наблюдается, отстается одно, терзать бюджет..
Белозерцев оборзел - распоряжается бюджетом, как своими собственными. Под следствие его и на нары!

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