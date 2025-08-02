В Пензе приостановлена работа общественного транспорта

02.08.2025 | 05:50

В Пензе приняли решение остановить работу общественного транспорта из-за объявления сигнала «Воздушная опасность». Об этом сообщили в областном минстрое в 5:28 субботы, 2 августа.

«Работа Пензенского автовокзала также приостановлена», - отметили в ведомстве.

На территории города объявлен режим «Воздушная опасность» из-за атаки беспилотников. Были запущены звуковые сирены. Тем, кто на улице, следует зайти в ближайшее укрытие и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала.

Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.

Ранним утром субботы Пензу атаковали БПЛА. Горожане услышали несколько хлопков.

На территории региона также введен режим «Беспилотная опасность». Мобильный интернет ограничен.