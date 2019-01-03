03.01.2019 | 10:10

По Суре в Пензе снова начнут курсировать теплоходы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции по итогам 2018 года, отвечая на вопрос о реконструкции набережной.

«Мое желание - это все-таки возобновить курсирование по водной глади наших теплоходиков. Сейчас инвесторам предлагаем сделать там маленькие пристаньки под набережной, если нет, то придется, наверное, самим приобрести за зимний период и все-таки поставить на водную гладь, а потом продать, если пойдет, за эти же деньги, чтобы занимались», - описал план глава региона.

По его мнению, теплоходы, курсирующие по Суре, придадут определенный шарм Пензе. Кроме того, есть немало способов задействовать эти транспортные средства: так, на них могли бы выезжать на прогулку молодожены.

Что касается реконструкции набережной, то в 2019 году на нее выделят из областного бюджета более 100 млн рублей. «Мы эту работу продолжим, нам надо ее завершать. Хотя темпы могли бы быть и выше», - отметил Иван Белозерцев.

«Чайка», «Сура», «Лермонтов» и «Белинский», много лет курсировавшие по Суре, ушли с молотка в 2013 году. При продаже в технических характеристиках катеров и теплоходов значилось: «негодные к применению, или лом». Их отдали за один миллион одну тысячу рублей.