Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|3 янв 2019|11:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Губернатор планирует вновь пустить по Суре теплоходы

03.01.2019|10:10
Печать

По Суре в Пензе снова начнут курсировать теплоходы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции по итогам 2018 года, отвечая на вопрос о реконструкции набережной.

«Мое желание - это все-таки возобновить курсирование по водной глади наших теплоходиков. Сейчас инвесторам предлагаем сделать там маленькие пристаньки под набережной, если нет, то придется, наверное, самим приобрести за зимний период и все-таки поставить на водную гладь, а потом продать, если пойдет, за эти же деньги, чтобы занимались», - описал план глава региона.

По его мнению, теплоходы, курсирующие по Суре, придадут определенный шарм Пензе. Кроме того, есть немало способов задействовать эти транспортные средства: так, на них могли бы выезжать на прогулку молодожены.

Что касается реконструкции набережной, то в 2019 году на нее выделят из областного бюджета более 100 млн рублей. «Мы эту работу продолжим, нам надо ее завершать. Хотя темпы могли бы быть и выше», - отметил Иван Белозерцев.

«Чайка», «Сура», «Лермонтов» и «Белинский», много лет курсировавшие по Суре, ушли с молотка в 2013 году. При продаже в технических характеристиках катеров и теплоходов значилось: «негодные к применению, или лом». Их отдали за один миллион одну тысячу рублей.

0
0
0
0
 
Гость|03.01.2019 10:41|

Губернатор скажите а вам это зачем ?

Гость|03.01.2019 10:49|

Вы мост еще уберите где русеевский пляж. А то незаконно перекрыли реку..

Гость|03.01.2019 10:50|

На теплоходе музыка играет, а он с веслом стоит на берегу.... а это он народ так развлекает, но вот зачем, понять я не могу.

Гость|03.01.2019 10:52|

Какой же молодец у нас Губернатор

Гость|03.01.2019 10:53|

"Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись Бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах."

Гость|03.01.2019 10:56|

Какой же молодец у нас Губернатор! Не слушайте злых людей! Спасибо что делаете так много для людей нашего города! Первое настоящее правительство за столько лет!!!

Гость|03.01.2019 10:56|

"Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись Бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах."

Гость|03.01.2019 10:56|

Я вот всегда удивляюсь, почему в СССР на всё хватало денег, на школы и детсады, на больницы и медицину, на новые автобусы Икарусы, на троллейбусы, на теплоходе - и их содержание. Сейчас только одно инвесторы, купить, продать...

Гость|03.01.2019 10:57|

НЕ ОСУЩЕСТВИТ БЕЛОЗЕРЦЕВ. Болтовня.

Гость|03.01.2019 10:59|

И склепают эти теплоходики из плитки да бордюров. И переобзовут опять же - Лермонтов..

Гость|03.01.2019 11:00|

Забыли- "Пенза","Фантанка",и конечно же "Зарница" на воздушной подушке.

Гость|03.01.2019 11:00|

Мне понравилось-ЕСЛИ ПОЙДЕТ . А где же статистика , где экономисты , которые умеют планировать?

Гость|03.01.2019 11:01|

Может лучше для начала цирк достроить, а то клоуны есть а цирка нет, вон даже перед новым годом медали «За созидание во благо Пензы" раздавали, цирк да и только.

Гость|03.01.2019 11:04|

Флот надо возрождать! Губеру респект!

Река должна жить, движение нужно. Движение это жизнь. Сейчас много разных маленьких речных травмвайчиков например в Питере посмотреть....... Продумать новигацию до Ахун с Маяка например очень актуальный маршрут да и туристов можно подтянуть. Короче работать надо над этой темой!

Гость|03.01.2019 11:04|

Гость писал(a):

На теплоходе музыка играет, а он с веслом стоит на берегу.... а это он народ так развлекает, но вот зачем, понять я не могу.
Не дано тебе понять НАШЕЙ прошлой "плохой" и "голодной" (как вам втирают) жизни,не дано.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 