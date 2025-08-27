В Пензе спасатели помогли мужчине, который мог упасть с плит на Суре

Во вторник, 26 августа, пензенским спасателям удалось предотвратить ЧП, которое могло произойти в микрорайоне КПД.
От очевидца поступило сообщение о том, что на наклонных плитах укрепления берега Суры вблизи ТЭЦ-1 (ул. Ново-Черкасская) находится мужчина, который может упасть в воду.
Сотрудники областного пожарно-спасательного центра прибыли на место и подняли человека с плит наверх.
«Медицинская помощь не потребовалась», - уточнили в ППСЦ.
В середине августа полицейские помогли другому пензенцу, 32-летнему, который перелез за перила балкона в подъезде дома на улице 65-летия Победы (Дальнее Арбеково) и мог упасть.
