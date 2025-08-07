На улице Кижеватова автобус с пассажирами уехал без водителя

07.08.2025 | 14:31

В четверг, 7 августа, на улице Кижеватова в Пензе автобус № 70 проехал по встречке без водителя внутри.

О происшествии горожане рассказали в Сети, прикрепив кадры последствий неожиданной короткой поездки.

Люди сообщили, что автобус ждал пассажиров на остановке «Детская поликлиника № 8» у ТЦ «Горизонт». Пока пензенцы занимали места в салоне, водитель вышел на улицу.

Внезапно автобус тронулся сам по себе, шофер побежал следом, но путь был недлинным. Машина остановилась после того, как пересекла проезжую часть и оказалась на газоне.

Пострадал ли кто-то из пассажиров, не уточняется.

Пензенцы в Сети посочувствовали людям, находившимся в салоне. «Вот оно - восстание машин», «У пассажиров психологический хоррор», «Пассажиры, видимо, были в панике», - написали они.

Источник видео и фото - vk.ru/penzanovosti.