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Общество | Участник ДТП со школьниками заявил, что его ослепило солнце

16.12.2019|10:09
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Школьники из села Сосновка, попавшие в ДТП в Бессоновском районе, избежали серьезных травм, поскольку были пристегнуты.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил чиновникам министерства образования о важности соблюдения требований к перевозке детей во время планерки, прошедшей в правительстве в понедельник, 16 декабря.

«В школьных автобусах дети должны быть пристегнуты. Вот если бы дети не были пристегнуты, то там бы ситуация могла быть другой», - констатировал глава региона.

Он отметил, что незадолго до этого в Пензенской области прошло расширенное совещание с участием собственников и руководителей транспортных компаний (его организовали после того, как в Забайкалье упал с моста автобус и погибли люди).

«Мы полагали, что многие автомобилисты услышат и будут помнить об этом. В пятницу участницей ДТП стала «Газель», которая перевозила учащихся. «Газель» стояла на обочине, не знаю, как водитель в нее въехал. Говорит, солнце светило. Я сомневаюсь», - поделился Белозерцев.

Ранее сообщалось, что 13 декабря столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая школьников. В результате аварии пострадали пассажиры «Газели» (сопровождающий и пятеро ребят 2007-2010 года рождения). Их доставили в больницу. Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи был отпущен. Госпитализация также не потребовалась четверым из пострадавших детей. Пятый – мальчик 2007 года рождения – остался в больнице для обследования.

Все обстоятельства случившегося должны выяснить сотрудники ГИБДД, прокуратуры и следственного комитета.

«Разберутся, но я хочу сказать, что на дорогах разбиваются насмерть люди, гибнут дети – это трагедия», - резюмировал губернатор.

Кроме того, он прокомментировал ДТП, в результате которого погиб четырехлетний ребенок.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|16.12.2019 10:51|

пора менять руководство бессоновского района,все развалили,все приезжие пензяки или лунинцы.о районе и людях никто не думает.пора провожать давно на пенсию всех пенсионеров в администрации, а ставить молодых, грамотных перспективных людей

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