В Малосердобинский район назначили нового прокурора

03.10.2025 | 13:34

В Малосердобинском районе сменился прокурор. Им стал 39-летний Григорий Сумароков. Соответствующий приказ был подписан 1 октября.

Григорий Петрович родился в 1986 году, в 2008-м получил высшее юридическое образование, окончив ПГУ. В мае 2013-го поступил на службу в областную прокуратуру.

«Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района г. Пензы, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора региона Елена Листарова.

Григорий Сумароков женат, воспитывает сына.

В начале октября также сменился глава Малосердобинского района. Вместо Ивана Кирюхина исполняющим полномочия назначен Сергей Балакин.