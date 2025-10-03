Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|15:14
Общество

В Малосердобинский район назначили нового прокурора

В Малосердобинском районе сменился прокурор. Им стал 39-летний Григорий Сумароков. Соответствующий приказ был подписан 1 октября.

Григорий Петрович родился в 1986 году, в 2008-м получил высшее юридическое образование, окончив ПГУ. В мае 2013-го поступил на службу в областную прокуратуру.

«Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района г. Пензы, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора региона Елена Листарова.

Григорий Сумароков женат, воспитывает сына.

В начале октября также сменился глава Малосердобинского района. Вместо Ивана Кирюхина исполняющим полномочия назначен Сергей Балакин.

Источник — фото прокуратуры
