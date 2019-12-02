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Общество | Иван Белозерцев о трагедии в Забайкалье: Все должны вздрогнуть

02.12.2019|09:27
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В понедельник, 2 декабря, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев обсудил с кабмином трагедию, случившуюся в Забайкалье в воскресенье, 1 декабря.

«Автобус рухнул с моста в реку, лопнуло колесо, погибли люди. По предварительным данным Ространснадзора, за последнее время более сорока нарушений было выписано на этот автобус. Нам надо всегда делать выводы из тех трагедий, которые происходят в других регионах», - заявил губернатор и поинтересовался у главы минтранса Михаила Торгашина, что им было предпринято после печального события.

Министр сообщил, что в понедельник после планерки будут еще раз подведены итоги работы с транспортными предприятиями, внимание акцентируют на техническом предрейсовом осмотре машин.

«По состоянию на 1 декабря летальных случаев на общественном транспорте не допущено», - констатировал Михаил Торгашин.

«С таким подходом и у нас может произойти. На следующий день надо было собирать всех перевозчиков вместе с ГИБДД, Ространснадзором, поднимать все нарушения, которые были выявлены за последние месяцы», - пояснил Иван Белозерцев.

Он поручил на этой неделе спланировать рабочее заседание с его участием и приглашением руководителей ГИБДД и Ространснадзора.

«Должна быть справка по предприятиям: какие нарушения уже были, какова реакция собственника и водителей на замечания. Проблем море, и если у нас обстановка вроде бы нормальная, это не значит, что завтра это не может произойти и у нас. Ваша задача - обострять ситуацию и наводить порядок», - заключил губернатор, обращаясь к Михаилу Торгашину.

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Гость|02.12.2019 09:38|

У нас живьём люди варятся и ничего,а это авария.

Гость|02.12.2019 09:48|

а может сначала снег с дорог убрать?

Гость|02.12.2019 09:48|

Ну с обострением ситуации у всех порядок.

Гость|02.12.2019 09:53|

А про пьяных водителей чего решили?

Гость|02.12.2019 09:54|

В Ахунах единственный мост скоро рухнет. В результате обследования в 2009 году его состояние признано неудовлетворительным.

Гость|02.12.2019 10:01|

Скоро вагоны отправлать некуда будет

Не радуйтесь...деятели

Гость|02.12.2019 10:07|

У нас обстановка нормальная???!!!

Уму не недостижимо!

Ну ну

Гость|02.12.2019 10:09|

Ваша задача - обострять ситуацию и наводить порядок», - заключил губернатор, обращаясь к Михаилу Торгашину.

Куда ещё обострять? Пенза стоит!

Автобусы в пробках стоят, сделайте выделенные полосы для общественного транспорта!

Гость|02.12.2019 10:09|

Гость писал(a):

Гость|02.12.2019 09:59|

На наших не отреагировал которые за живо сварились

А за «чужих» песни поём..

Мол, гляньте, у нас это фигня!

У других вона что!

Фальшивый до мозга и костей

Гость писал(a):
Гость|02.12.2019 09:59|

На наших не отреагировал которые за живо сварились

А за «чужих» песни поём..

Мол, гляньте, у нас это фигня!

У других вона что!

Фальшивый до мозга и костей

нет власти не от Бога

Гость|02.12.2019 10:15|

Все мы люди, все мы человеки, никто ни от чего ни застрахован, а сам то что, Щтирлиц что ли. Вот он уснул на рулевом колесе, но через 20минут он проснётся, будет бодр и свеж, это привычка выработанная годами. До Франкфурт-на-Майне ему останется пилить ещё 300км.

Гость|02.12.2019 10:15|

Иван чтот опять не туда!

Гость|02.12.2019 10:17|

А что с мостом в междуречье? Ждём когда с него маршрутка рухнет?

Гость|02.12.2019 10:20|

Тут чиновники и депутаты пьяными гоняют, машины проваливаются под землю, люди гибнут. Может хватит воздух сотрясать?

Гость|02.12.2019 10:23|

Гость писал(a):

Иван чтот опять не туда!
А куда?

Гость|02.12.2019 10:24|

в Китае расстреляли очередного чиновника за воровство из бюджета.

Не пора и нашим вздрогнуть?!

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Имя: Гость
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