02.12.2019 | 09:27

В понедельник, 2 декабря, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев обсудил с кабмином трагедию, случившуюся в Забайкалье в воскресенье, 1 декабря.

«Автобус рухнул с моста в реку, лопнуло колесо, погибли люди. По предварительным данным Ространснадзора, за последнее время более сорока нарушений было выписано на этот автобус. Нам надо всегда делать выводы из тех трагедий, которые происходят в других регионах», - заявил губернатор и поинтересовался у главы минтранса Михаила Торгашина, что им было предпринято после печального события.

Министр сообщил, что в понедельник после планерки будут еще раз подведены итоги работы с транспортными предприятиями, внимание акцентируют на техническом предрейсовом осмотре машин.

«По состоянию на 1 декабря летальных случаев на общественном транспорте не допущено», - констатировал Михаил Торгашин.

«С таким подходом и у нас может произойти. На следующий день надо было собирать всех перевозчиков вместе с ГИБДД, Ространснадзором, поднимать все нарушения, которые были выявлены за последние месяцы», - пояснил Иван Белозерцев.

Он поручил на этой неделе спланировать рабочее заседание с его участием и приглашением руководителей ГИБДД и Ространснадзора.

«Должна быть справка по предприятиям: какие нарушения уже были, какова реакция собственника и водителей на замечания. Проблем море, и если у нас обстановка вроде бы нормальная, это не значит, что завтра это не может произойти и у нас. Ваша задача - обострять ситуацию и наводить порядок», - заключил губернатор, обращаясь к Михаилу Торгашину.