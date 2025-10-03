В Пензе нашли рекламу, дискредитирующую профессию учителя

03.10.2025 | 13:14

В пензенском торговом центре разместили баннер с надписью «Поздравь любимого учителя!», предлагающий купить алкоголь. В областном управлении Федеральной антимонопольной службы России эту рекламу признали дискредитирующей профессию педагога.

Заседание экспертного совета по рекламе провели, получив обращение от неравнодушных граждан.

Анализируя содержание баннера на предмет этичности, специалисты приняли во внимание, что он находится у входа в магазин, перед кассами, и развернут в сторону общего холла торгового центра. Таким образом, рекламу могут видеть представители разных возрастных групп, в том числе дети.

На баннере кроме надписи «Поздравь любимого учителя!» изображены педагог и предлагаемая к продаже бутылка спиртного; также там есть слова «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

По мнению экспертов, такая реклама дискредитирует профессию учителя, который является примером для подражания и носителем духовно-нравственных ценностей.

«По результатам заседания совет пришел к выводу, что рассматриваемая реклама имеет непристойный смысл, оскорбляет чувства граждан, нарушает общепринятые нормы морали, гуманности, нравственности», - сообщили в пресс-службе управления.

