В выходные погода в Пензенской области изменится

03.10.2025 | 11:31

В предстоящие выходные, 4 и 5 октября, погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу сохранится господство антициклона. На улице солнечно и тепло. В воскресный день к границам области приблизится атмосферный фронт. По западу пройдут небольшие дожди», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

К понедельнику, 6 октября, регион полностью окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. «Дожди распространятся повсеместно и усилят свою интенсивность», - пояснила Светлана Иванкова.

Температура при этом ожидается положительная и днем, и ночью.

В выходные в светлое время суток на улице будет +13...+18 градусов. В понедельник станет прохладнее: столбики термометров не поднимутся выше +9...+14.