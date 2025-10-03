Прокурор области выслушает жалобы жителей Камешкирского района

03.10.2025 | 12:16

Во вторник, 7 октября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Камешкирского района.

Он пройдет с 11:00 до 12:00 в здании прокуратуры по адресу: с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, 17а.

Тем, кто желает прийти на встречу, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (84145) 2-11-63, 8 (84145) 2-14-69. Звонки принимаются до 5-го числа в период с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

При посещении надзорного органа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований прокуратурой области будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.