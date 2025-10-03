Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|12:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Почти 6 000 пензенских педагогов продолжают трудиться на пенсии

Печать
Telegram

В Пензенской области 12 895 работников сферы образования получают страховую пенсию, назначенную досрочно. 5 798 из них продолжают трудиться.

Учителя и воспитатели имеют возможность выйти на пенсию в любом возрасте при наличии не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), если после выработки 25-летнего стажа на полной ставке прошло 60 месяцев и более.

С 2024 года на таких же условиях уйти на заслуженный отдых могут тьюторы, инструкторы по физкультуре и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

«Если преподаватель выработал 25-летний педагогический стаж в 2025 году, то право на досрочное оформление пенсии у него наступит в 2030 году. При этом педагоги могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо уйти из профессии», - отметили в Отделении Соцфонда РФ по Пензенской области.

В специальный стаж включаются периоды не только педагогической работы, но и обучения по программам повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования, если в это время работодатель уплачивал страховые взносы.

Средний размер страховой пенсии в Пензенской области сейчас составляет 22 177 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети