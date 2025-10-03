Почти 6 000 пензенских педагогов продолжают трудиться на пенсии

03.10.2025 | 11:18

В Пензенской области 12 895 работников сферы образования получают страховую пенсию, назначенную досрочно. 5 798 из них продолжают трудиться.

Учителя и воспитатели имеют возможность выйти на пенсию в любом возрасте при наличии не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), если после выработки 25-летнего стажа на полной ставке прошло 60 месяцев и более.

С 2024 года на таких же условиях уйти на заслуженный отдых могут тьюторы, инструкторы по физкультуре и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

«Если преподаватель выработал 25-летний педагогический стаж в 2025 году, то право на досрочное оформление пенсии у него наступит в 2030 году. При этом педагоги могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо уйти из профессии», - отметили в Отделении Соцфонда РФ по Пензенской области.

В специальный стаж включаются периоды не только педагогической работы, но и обучения по программам повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования, если в это время работодатель уплачивал страховые взносы.

Средний размер страховой пенсии в Пензенской области сейчас составляет 22 177 рублей.