В сушеных абрикосах 7 марок нашли незаявленные консерванты

03.10.2025 | 10:29

Эксперты Роскачества проверили сушеные абрикосы, которые продаются в магазинах страны, и оказалось, что 12 из 20 торговых марок нарушают обязательные требования законодательства. Чаще всего речь идет о недостоверной маркировке и незадекларированных консервантах.

Так, незаявленные консерванты нашли у марок:

- сорбиновая кислота (Е200) - Botanica, «ВкусВилл», Globus, Foodart, «Твердый знак»;

- диоксид серы (Е220) - Botanica, «ВкусВилл», «Мясновъ Буфет», Dagfruit.

Обнаружены следующие несоответствия по маркировке:

- по массе нетто - Aro (783 г вместо 800 г);

- по массовой доле белка (меньше, чем заявлено) - «ФруктОрешки», «Дары природы», «Оро Исфара», «Мясновъ Буфет», Dagfruit;

- по массовой доле жира - «ФруктОрешки», «Дары природы», «Семушка», «Оро Исфара», «Мясновъ Буфет», Dagfruit;

- по массовой доле углеводов - «ФруктОрешки», «Дары природы», «Семушка», «Оро Исфара», «Мясновъ Буфет», Dagfruit;

- не заявленные в составе добавленные консерванты - Botanica, «ВкусВилл», «Мясновъ Буфет», Dagfruit, Globus, Foodart, «Твердый знак».

Товары 19 из 20 торговых марок признаны безопасными с точки зрения микробиологии и произведены с соблюдением санитарных норм. «В абрикосах «ВкусВилл» выявлено трехкратное превышение по содержанию дрожжей», - уточнили в Роскачестве.

В итоге продукция только 2 марок - Natur Foods и Foodfest - оказалась соответствующей обязательным требованиям законодательства и опережающему стандарту Роскачества.

Производители отреагировали на результаты. Так, «Мастерфуд» (Botanica) начал претензионную работу с поставщиком и проверки сырья на наличие выявленных консервантов; партия продукции отозвана из реализации. ООО «Биопак» (Foodart и «ФруктОрешки») тоже направил претензии поставщику сырья, запланировал дополнительные испытания товара и внесение корректировок в маркировку в части пищевой ценности.

ООО «МОК-производство» («Дары природы») добавил на упаковку надпись «средние значения» в отношении пищевой ценности продукции. Metro Cash&Carry (Aro) сообщила об усилении контроля за качеством продукции и направила заявку на проведение повторных испытаний.

Торговая сеть «Ашан» сняла с реализации партии сушеных абрикосов Foodart. «В отношении продукции торговых марок «Дары природы» и «Оро Исфара» (на развес) проводится внутренняя работа с поставщиками», - рассказали в Роскачестве.

Торговая сеть «Глобус» провела внутреннее расследование и сняла с реализации несоответствующие партии продукции Globus (АО «Орехпром») и Botanica (ООО «Мастерфуд»). Торговая сеть «ВкусВилл» сообщила о проведении внутренней работы с поставщиком, а маркетплейс Wildberries - о блокировке карточки товара Dagfruit в связи с непредоставлением разрешающих документов на продукцию.