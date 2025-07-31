В Пензе восстановили работу общественного транспорта

31.07.2025 | 09:55

В Пензе возобновилась работа общественного транспорта, приостановленная утром в четверг, 31 июля, из-за объявления сигнала «Воздушная опасность». Режим снят.

«Общественный транспорт следует в объезд перекрытых участков дорог. Временная схема движения будет доведена дополнительно», - сообщили в областном минстрое.

Ранее в ведомстве рассказали, что автобусы и троллейбусы перестали ходить, а кондукторы рекомендовали пассажирам проследовать в ближайшие здания и сооружения для их безопасности.

Утром 31 июля Пензенскую область атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».

Были запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.