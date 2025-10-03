Бойца СВО из Бессоновского района вернули из украинского плена

03.10.2025 | 11:08

В четверг, 2 октября, вернули из украинского плена жителя села Чертково Бессоновского района, сообщил уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин.

Обмен между странами состоялся по схеме «185 на 185».

Мужчина провел в плену больше года.

«С просьбой о содействии в его возвращении обращался отец участника СВО. Держим связь с родными бойца. Выражаю признательность всем, кто ведет работу по вызволению из плена наших соотечественников, отдельно благодарю родственников за их стойкую веру и ожидание», - написал омбудсмен в своем телеграм-канале в пятницу, 3 октября.

В августе из украинского плена вернули участника спецоперации тоже из Бессоновского района.