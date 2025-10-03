Учения в Пензе: беглого осужденного пришлось доставать из шалаша

03.10.2025 | 09:21

В Пензе прошла тренировка по поимке сбежавшего осужденного. В тактико-специальном учении участвовали сотрудники областных управлений ФСИН РФ, МВД РФ и Росгвардии.

«После побега был оперативно собран штаб под руководством врио начальника регионального пенитенциарного ведомства Владимира Якимова. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили возможное местонахождение беглеца с подельником в лесном массиве», - рассказали в пресс-службе УФСИН РФ.

Район блокировали. Скрывавшихся нашли в сооруженном ими шалаше.

Сдаться добровольно беглец отказался, поэтому бойцам отдела спецназа «Фобос» пришлось провести силовой захват.

«Операция завершилась успешно благодаря профессиональному и слаженному взаимодействию всех служб и подразделений», - подвели итог в ведомстве.