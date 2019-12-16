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Общество | Иван Белозерцев прокомментировал ДТП, в котором погиб ребенок

16.12.2019|09:48
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Многочисленные серьезные аварии, которые происходят на дорогах Пензенской области, стали одной из проблем, озвученных на оперативном совещании в правительстве. Оно прошло утром в понедельник, 16 декабря.

«Теме ДТП уже много раз уделяли внимание, но я не могу обойти ее и сегодня. Страшно становится. В ДТП гибнут дети», - рассказал Иван Белозерцев.

Так, 15 декабря у арбековского поста ГИБДД произошла авария с участием пяти автомобилей: ВАЗ-2114, Renault Sandero (с символикой «Яндекс.Такси»), Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra. В ней погиб четырехлетний ребенок.

«На данном участке четыре полосы, движение не затруднено», - констатировал губернатор, недоумевая, как могло произойти ДТП.

Вспомнил он и о трагическом инциденте в Земетчинском районе. Там 9 декабря Peugeot столкнулся с ПАЗом, вылетел в кювет и загорелся.

«Мне докладывали о том, что дорога не скользкая. Она сырая была!» - рассказал Белозерцев.

32-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, женщину, сидевшую за рулем, госпитализировали с травмами. По словам губернатора, сейчас она находится в реанимации.

«Обращаюсь ко всем водителям. Не нарушайте правила дорожного движения, не превышайте скоростной режим, не выходите на полосы встречного движения! Вы можете закончить свою жизнь на этой дороге, нарушая ПДД. Вы подвергаете опасности тех, кто вместе с вами в машине, и тех, кто едет по встречной полосе», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|16.12.2019 10:01|

penzainform.ru писал(a):

дорога не скользкая. Она сырая была!
Сейчас высунется знаток и вскукарекнет, что сушить надо было дороги вовремя.

Гость|16.12.2019 10:04|

penzainform.ru писал(a):

«Обращаюсь ко всем водителям. Не нарушайте правила дорожного движения, не превышайте скоростной режим, не выходите на полосы встречного движения! Вы можете закончить свою жизнь на этой дороге, нарушая ПДД. Вы подвергаете опасности тех, кто вместе с вами в машине, и тех, кто едет по встречной полосе», - подчеркнул Иван Белозерцев.
А как же пристёгнутый ремень безопасности?

Гость|16.12.2019 10:05|

Где начальник ГИБДД,эту харю уже никто не знает.

Гость|16.12.2019 10:05|

Гость писал(a):

Может хватит?
Вчера капусту на ярмарке купил.

Гость|16.12.2019 10:06|

Это вам не Едалов.

Гость|16.12.2019 10:07|

penzainform.ru писал(a):

Обращаюсь ко всем водителям. Не нарушайте правила дорожного движения, не превышайте скоростной режим, не выходите на полосы встречного движения!
Не обращаться к ним нужно, а драть за каждое нарушение: за превышение, тонировку, идиотский свет вместо заводского, за встречку и проезд на красный свет и т. д. ГИБДД нужно в городе и желание у нее работать.

Гость|16.12.2019 10:08|

Гость писал(a):

Это вам не Едалов.
Гость писал(a):
Это вам не Едалов.
Да. Тот из телевизора не вылазил.

Гость|16.12.2019 10:11|

СЕГОДНЯ УЖЕ ЕСТЬ ОДНА ЖЕРТВА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 1-2 ЧЕЛОВЕКА.

Гость|16.12.2019 10:15|

Там давно пора сделать мост-развязку с выездом на М-5 и в Зарю. Не дело, когда целый район города находится с двух сторон федеральной трассы, а сообщение между ними через светофор на М-5.

Гость|16.12.2019 10:17|

Гость писал(a):

Там давно пора сделать мост-развязку с выездом на М-5 и в Зарю.
Все деньги ушли на замену бордюров. На путепровод не осталось.

Гость|16.12.2019 10:19|

да, эти бордюры... сколько из-за них пробок было там же, на выезде с пр.победы на М5

Гость|16.12.2019 10:19|

Город устал от ежегодной смены бордюров. Когда начнут делать дорогу-дублер вдоль Суры из Спутника и новый мост через Суру с выездом на Измайлова? Вся Терновка и Измайцлова в ежедневной пробке стоит. Из района в район только через цент города.

Гость|16.12.2019 10:20|

Гость писал(a):

вдоль Суры из Спутника
Из села Засечного Пензенского района Пензенской области.

Гость|16.12.2019 10:24|

Гость писал(a):

Там давно пора сделать мост-развязку с выездом на М-5 и в Зарю.
Можно и дешевле. Как то продумать перекрёсток, где заезд в гаражи, мимо Газпрома. И было бы неплохо, если бы сделали дорогу через посёлок ЗИФ на новую развязку. Любая авария из Зари, и весь район в ловушке.

Гость|16.12.2019 10:24|

И ни слова о бездействии ГИБДД.

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