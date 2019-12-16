16.12.2019 | 09:48

Многочисленные серьезные аварии, которые происходят на дорогах Пензенской области, стали одной из проблем, озвученных на оперативном совещании в правительстве. Оно прошло утром в понедельник, 16 декабря.

«Теме ДТП уже много раз уделяли внимание, но я не могу обойти ее и сегодня. Страшно становится. В ДТП гибнут дети», - рассказал Иван Белозерцев.

Так, 15 декабря у арбековского поста ГИБДД произошла авария с участием пяти автомобилей: ВАЗ-2114, Renault Sandero (с символикой «Яндекс.Такси»), Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra. В ней погиб четырехлетний ребенок.

«На данном участке четыре полосы, движение не затруднено», - констатировал губернатор, недоумевая, как могло произойти ДТП.

Вспомнил он и о трагическом инциденте в Земетчинском районе. Там 9 декабря Peugeot столкнулся с ПАЗом, вылетел в кювет и загорелся.

«Мне докладывали о том, что дорога не скользкая. Она сырая была!» - рассказал Белозерцев.

32-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, женщину, сидевшую за рулем, госпитализировали с травмами. По словам губернатора, сейчас она находится в реанимации.

«Обращаюсь ко всем водителям. Не нарушайте правила дорожного движения, не превышайте скоростной режим, не выходите на полосы встречного движения! Вы можете закончить свою жизнь на этой дороге, нарушая ПДД. Вы подвергаете опасности тех, кто вместе с вами в машине, и тех, кто едет по встречной полосе», - подчеркнул Иван Белозерцев.