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Происшествия | В аварии у Арбековского поста ГИБДД погиб маленький ребенок

16.12.2019|01:07
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Вечером в воскресенье, 15 декабря, в Пензе на 627-м километре трассы М5 «Урал», рядом с поворотом на Зарю, у Арбековского поста ГИБДД, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального УГИБДД, в результате аварии на месте погиб 4-летний мальчик, пассажир ВАЗ-2114. Женщина, управлявшая этим автомобилем, госпитализирована.

Другие участники ДТП - Renault Sandero (с символикой «Яндекс.Такси»), Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra.

По словам очевидцев, наибольшие повреждения получил отечественный автомобиль. «Всмятку», «Машины просто нет», «Ужас( Что же такое произошло... и светофор там есть. Может, кто-то кого-то не пропустил( Но машины вообще в таком состоянии, какая же скорость была...» - делятся впечатлениями от увиденного пользователи соцсетей.

Сотрудники ДТП пытаются восстановить полную картину происшествия.

Источник — видео Петра Завьялова
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