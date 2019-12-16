16.12.2019 | 01:07

Вечером в воскресенье, 15 декабря, в Пензе на 627-м километре трассы М5 «Урал», рядом с поворотом на Зарю, у Арбековского поста ГИБДД, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального УГИБДД, в результате аварии на месте погиб 4-летний мальчик, пассажир ВАЗ-2114. Женщина, управлявшая этим автомобилем, госпитализирована.

Другие участники ДТП - Renault Sandero (с символикой «Яндекс.Такси»), Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra.

По словам очевидцев, наибольшие повреждения получил отечественный автомобиль. «Всмятку», «Машины просто нет», «Ужас( Что же такое произошло... и светофор там есть. Может, кто-то кого-то не пропустил( Но машины вообще в таком состоянии, какая же скорость была...» - делятся впечатлениями от увиденного пользователи соцсетей.

Сотрудники ДТП пытаются восстановить полную картину происшествия.