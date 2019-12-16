16.12.2019 | 12:01

В течение 24 часов из торговых точек Пензенской области должны исчезнуть снюсы. Убрать этот товар с прилавков губернатор Иван Белозерцев потребовал в понедельник, 16 декабря.

На совещании в региональном правительстве он зачитал одно из многочисленных обращений, поступивших к нему от родителей: «Иван Александрович, сделайте так, чтобы наши дети не травились этой заразой».

«В этой связи я обращаюсь к владельцам магазинов: прошу вас и требую убрать из продажи снюсы в течение суток. Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать, в соответствии с законодательством будут приниматься меры. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для эффективной работы бизнеса, реализации продукции. Если снюсы не будут изъяты из продажи, мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Тревогу забили еще в сентябре, когда в одной из пензенских школ выявили девять учеников, употреблявших жевательный табак. Снюсы вызывают состояние эйфории, привыкание и могут быть опасны для жизни.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев заверил, что во всех школах провели разъяснительную работу. Но, по его мнению, должного эффекта не будет, пока жевательный табак не отнесут к запрещенным веществам.

Губернатор попросил подготовить соответствующее обращение в Правительство РФ и Госдуму и лично его подписал.

Участники межведомственного заседания, состоявшегося 12 декабря, предложили расширить и ужесточить закон: запретить не только снюсы, но и любые продукты такого типа, доставляющие никотин и другие вредные вещества в организм. Иначе вскоре будут найдены хитроумные ходы, чтобы обойти уголовные статьи.

13 декабря председатель регионального Заксобра подписал проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области», которым предусматривается запрет продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции на территории всего региона.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе Заксобра, предлагается установить административную ответственность в виде штpафа за розничную продажу снюсов подросткам.