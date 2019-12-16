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Общество | Губернатор потребовал убрать снюсы из продажи в течение суток

16.12.2019|12:01
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В течение 24 часов из торговых точек Пензенской области должны исчезнуть снюсы. Убрать этот товар с прилавков губернатор Иван Белозерцев потребовал в понедельник, 16 декабря.

На совещании в региональном правительстве он зачитал одно из многочисленных обращений, поступивших к нему от родителей: «Иван Александрович, сделайте так, чтобы наши дети не травились этой заразой».

«В этой связи я обращаюсь к владельцам магазинов: прошу вас и требую убрать из продажи снюсы в течение суток. Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать, в соответствии с законодательством будут приниматься меры. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для эффективной работы бизнеса, реализации продукции. Если снюсы не будут изъяты из продажи, мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Тревогу забили еще в сентябре, когда в одной из пензенских школ выявили девять учеников, употреблявших жевательный табак. Снюсы вызывают состояние эйфории, привыкание и могут быть опасны для жизни.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев заверил, что во всех школах провели разъяснительную работу. Но, по его мнению, должного эффекта не будет, пока жевательный табак не отнесут к запрещенным веществам.

Губернатор попросил подготовить соответствующее обращение в Правительство РФ и Госдуму и лично его подписал.

Участники межведомственного заседания, состоявшегося 12 декабря, предложили расширить и ужесточить закон: запретить не только снюсы, но и любые продукты такого типа, доставляющие никотин и другие вредные вещества в организм. Иначе вскоре будут найдены хитроумные ходы, чтобы обойти уголовные статьи.

13 декабря председатель регионального Заксобра подписал проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области», которым предусматривается запрет продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции на территории всего региона.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе Заксобра, предлагается установить административную ответственность в виде штpафа за розничную продажу снюсов подросткам.

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Гость|16.12.2019 12:24|

Так просит или требует?

Гость|16.12.2019 12:29|

penzainform.ru писал(a):

В течение 24 часов из торговых точек Пензенской области должны исчезнуть снюсы.
На каком основании? Разве есть федеральный закон, запрещающий продажу этого товара? Одно хотелки дефективного мало.

Гость|16.12.2019 12:35|

А завтра он скажет, чтобы простые сигареты убрали, ибо он так хочет?

Он может РЕКОМЕНДОВАТЬ, но никак не требовать!

penzainform.ru писал(a):

мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать
рассказать, что сделать с этим "взаимодействием" ?

Гость|16.12.2019 12:41|

На днях вышло видео, где 8-летний мальчишка стоит дома перед матерью с отцом в невменяемом состоянии. В школе купил у какого то пацана леденец со снюсом. Выпускают также в форме мармелада и даже зубочисток, которые пропитывают этой отравой. Поговорите со своими детьми, чтобы они ничего не брали и не покупали в школе и на улице с рук незнакомых и даже знакомых людей. Будьте внимательны!!!

Гость|16.12.2019 12:41|

Требует. А то что?

Имя: Гость
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