В Кузнецке подростки на мотоциклах столкнулись с «Грантой»

30.06.2025 | 10:24

Вечером в субботу, 28 июня, в Кузнецке случилось ДТП с участием водителей-подростков.

По предварительным данным, в 18:55 на улице Рабочей столкнулись три транспортных средства: два мотоцикла (BRZ X6 PR300 и OXO Motors 300) и автомобиль «Лада-Гранта».

Машиной управлял 26-летний мужчина, мотоциклами - 14-летние подростки.

Оба юноши получили травмы, так что потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.