На Барковке в ДТП пострадал юный мотоциклист

10.06.2025 | 10:29

Вечером в понедельник, 9 июня, на улице Барковке в Пензе в серьезное ДТП попал несовершеннолетний мотоциклист.

По предварительным данным, в 20:35 напротив дома № 52 15-летний подросток, управлявший мотоциклом Sharmax, столкнулся с автомобилем Renault Logan с 53-летним водителем.

Юный мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

27 мая на улице Хвалынской в Кузнецке в ДТП попал 18-летний мотоциклист. Он столкнулся с Volkswagen Caddy. Юноша и его 17-летний пассажир оказались в больнице.