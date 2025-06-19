Пензячка хотела продать в Мокшане крупную партию безакцизного табака

19.06.2025 | 10:51

Пензячку осудили за приобретение, хранение и перевозку крупной партии безакцизного табака. Она хотела ее продать.

Женщина не была официально трудоустроена. Чтобы заработать, утром 27 марта 2024 года она купила у неизвестного в областном центре более 1 400 пачек табачной продукции без каких-либо сопроводительных документов.

На следующий день горожанка на своей машине отправилась в районный поселок Мокшан, чтобы продать товар у торгового центра «Универмаг». Там ее заметили полицейские, сообщили в Мокшанском районном суде.

На пензячку завели уголовное дело, она признала вину и раскаялась. Женщина положительно характеризовалась по месту жительства и является матерью несовершеннолетних детей. В то же время в Октябрьском районном суде рассматривалось еще одно дело против нее.

По совокупности преступлений ей назначили обязательные работы на 138 часов и штраф в 200 000 рублей. Также горожанке запретили управлять транспортом в течение 2 лет.