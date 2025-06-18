В Пензе мужчина напал с ножом на подростка, защищая приятеля

18.06.2025 | 08:42

В Пензе 46-летний мужчина заступился за приятеля, напав с ножом на несовершеннолетнего. Подросток оказался в больнице.

Информацию о ранении юноши врачи передали полиции. Вскоре злоумышленника нашли, тот во всем признался.

Он рассказал, что отдыхал в компании в одном из баров. Юноша 2007 года рождения вдруг грубо высказался о приятеле пензенца. Мужчина вступился за оскорбленного, разгорелся конфликт.

«Разозлившись, подозреваемый достал раскладной нож и нанес удар в область бедра несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.