«Естественный отбор на дороге»: дети на питбайках шокируют горожан

23.06.2025 | 18:00

Подростки, разъезжающие на питбайках по городским дорогам, рано или поздно пострадают сами, а также могут изменить жизнь водителей, случайно оказавшихся рядом, уверены пензенцы. Проблему активно обсуждают в соцсетях.

В воскресенье, 22 июня, в сеть выложили кадр с регистратора, где запечатлены малолетние водители на перекрестке улиц Лермонтова, Калинина и Кирова в Пензе.

«Некоторые, не дожидаясь, уже газовали на ходу - рев моторов стоял невероятный. Кое-кто был без шлема», - описала увиденное владелица регистратора.

Ее пост собрал множество комментариев.

«Жаль, жизнь только начинается... Не дай Бог, случится беда. Куда смотрят родители? Чем занимаются их дети?», «В Арбеково в районе ТЦ «Онежский», «Олимп», «Спар» тоже малолетки на питбайках каждый день гоняют. Наверное, где-то тут и живут. Как родители на это смотрят - прям ** (неизвестно. - Прим. ред.). Не жалко, значит. Ну, натворят дел - отмажут, погибнут - закопают. Так, получается, рассуждают родители, покупая им такую игрушку», «Это уже просто беспредел. ГАИ будто не замечает - в Терновке с 8 утра до часа ночи малолетки гоняют на своих ревущих питбайках по дворам и дорогам. Некоторым по 12 лет, правил ПДД не знают, но носятся между машинами как угорелые. Это дети, которым, по всей видимости, разрешили проходить естественный отбор на дороге», «В Дальнем Арбеково то же самое. Еще и кульбиты выписывают. Сколько раз уже писала в ГАИ», «Куда смотрит автоинспекция, им запрещено движение по дорогам общего пользования, если они убьются, это проблемы родителей, а вот если при этом убьются об кого-то, то проблемы будут у нормальных людей», - написали пензенцы.

Некоторые горожане выразили мнение, что отличным выходом стал бы запрет продавать питбайки и заправлять их на АЗС.

Также водители отметили, что ловить юных водителей несложно: они встречаются в одних и тех же местах. «Подъехать парой машин и принять всех оптом, а потом пускай родители за своих сыночек-корзиночек отдуваются», - предложил один из комментаторов.

22 июня на Шуисте несовершеннолетний квадроциклист лоб в лоб столкнулся с автомобилем.