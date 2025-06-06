В Спасском районе гостья ударила подростка за жалобу отцу

06.06.2025 | 12:35

Жительница Спасского района пошла под суд, после того как подняла руку на несовершеннолетнего.

22 января около 23:00 43-летняя женщина была у подруги, они выпивали. В это время сын хозяйки разговаривал с отцом по телефону и пожаловался, что мамина приятельница, по его мнению, засиделась. Тот потребовал, чтобы ее выгнали из дома.

Рассерженная гостья схватила шнур от зарядного устройства телефона и ударила им подростка по руке.

За свои действия гражданке пришлось ответить. Ее обвинили в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных последствий.

В итоге подсудимую оштрафовали на 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.