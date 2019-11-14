14.11.2019 | 17:03

В четверг, 14 ноября, на заседании комиссии городской думы депутат Юрий Зиновьев поднял вопрос о борьбе с новым увлечением пензенских подростков - снюсом и насваем. По его словам, жевательный табак свободно продают во многих торговых точках областного центра.

«Эту работу мы ведем, тревогу забил Уткин (главный нарколог области Юрий Уткин. - Прим. ред.) еще в сентябре. Он и письмо нам написал, мы созвонились, он сказал, что стали известны факты. В одной из школ, о которой речь шла, провели соответствующую работу, там было выявлено девять учеников, которые этим занимаются. После этого мы организовали разъяснительную работу во всех образовательных организациях», - сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Он заверил, что во всех школах провели собрания, на которых родителей проинформировали о вреде снюса и насвая.

«Вообще, здесь единственный вариант решения - запрещение этих препаратов. Мы помним спайсы, когда у нас дети выбегали на середину улицы, хохотали и смеялись, пока спайс был доступен. Как только их запретили, мы этих проблем не видим», - констатировал Юрий Голодяев.

Юрий Зиновьев сообщил, что в ближайшее время планируется провести круглый стол по этому вопросу, на котором обсудят возможность запрета данных веществ.

О том, что пензенские тинейджеры переходят с сигарет на снюсы, ранее заявила прокурор области Наталья Канцерова. По ее данным, бестабачные жевательные смеси находятся в свободной продаже без возрастных ограничений и был случай отравления подростка никотином после употребления такого вещества.