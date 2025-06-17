Одобрен запрет на выдачу карт подросткам без согласия родителей

17.06.2025 | 19:45

Депутаты одобрили запрет на открытие банками счетов и выдачу карт подросткам без согласия родителей или законных представителей. Изменения в Гражданский кодекс РФ рассматривались во втором и третьем чтениях.

Цель - защитить несовершеннолетних от мошенников, использующих их счета.

Сейчас подростки могут самостоятельно взаимодействовать с банками с 14 лет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, число несовершеннолетних владельцев карт растет на 20-25% каждый год и их нужно защищать от влияния преступников.

В связи с этим депутаты также приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. Им может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.

«Все в комплексе должно остановить мошеннические операции и привлечь к ответственности всех, кто участвует в этих мошеннических схемах», - подчеркнул Володин, его слова опубликованы на сайте Госдумы.