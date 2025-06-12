Пензячка не смогла разбогатеть на продаже сигарет

12.06.2025 | 13:29

Пензячку осудили за приобретение, хранение и перевозку немаркированной табачной продукции.

В марте 2024 года женщина купила более 1 000 упаковок сигарет, чтобы заработать на их продаже. Через несколько дней она приехала в Мокшан и разложила товар около торгового центра в ожидании покупателей.

Однако разбогатеть не получилось: полицейские пресекли торговлю и изъяли табачные изделия без акцизных марок.

По данному факту в отношении горожанки возбудили уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном СУ СКР.