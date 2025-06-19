Появились новые кадры ДТП с подростками на питбайке в Засечном

19.06.2025 | 15:19

Госавтоинспекция опубликовала кадры с места ДТП с подростками на питбайке. В среду, 18 июня, они столкнулись с «Волгой» в Засечном.

Авария случилась в 17:44 на 5-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. Автомобилем управлял 51-летний водитель, за рулем питбайка Protaper был 13-летний школьник.

Пострадали юный водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир.

Первого подростка отпустили после оказания медпомощи, второго госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной Госавтоинспекции.