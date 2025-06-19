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Происшествия

В Засечном подросток попал в больницу после поездки на питбайке

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В Засечном 13-летний водитель питбайка Protaper попал в серьезное ДТП. Авария случилась вечером в среду, 18 июня, на 4-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

Около 17:44 подросток столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110, за рулем которого был 51-летний водитель.

Питбайкер и его 14-летний пассажир пострадали. Водителя отпустили после оказания помощи, его товарища медики госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.

30 марта этого года в Пензе, на улице Перспективной (Терновка), в ДТП попал 15-летний водитель питбайка и его 17-летняя пассажирка. Юношу госпитализировали, девушка отделалась легкими травмами.

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Источник — видео TG-канала «Просто Пенза»
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