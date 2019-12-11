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Общество | Парк культуры и отдыха в Сердобске решили реконструировать

11.12.2019|08:53
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Парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Сердобске будет реконструирован. Кроме того, его могут расширить за счет прилегающего участка леса. Соответствующие поручения дал губернатор Иван Белозерцев во время визита в город во вторник, 10 декабря.

«Надо подготовить концепцию парка, разработать хороший проект и заявить его на участие в федеральной программе», - пояснил Иван Белозерцев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Муниципалитеты Пензенской области уже получили средства таким образом. Кузнецку было направлено 100 млн руб. на развитие городских пространств. Победителем конкурса также стал Заречный. Благодаря этому в закрытом городе реконструируют парк.

Теперь побороться за федеральное финансирование предстоит Сердобску. Помимо того, дополнительная помощь может быть оказана городу за счет регионального бюджета.

«Готовьте проектно-сметную документацию, это поможет вам самим понять, что именно вы хотели бы оставить в этом парке, как его изменить, чем дополнить», - пояснил губернатор.

Побывав в парке, Белозерцев также возложил цветы к бюсту знаменитого уроженца города - народного артиста СССР Виктора Степанова и осмотрел хоккейную коробку.

«Освещение есть, музыкальное оборудование работает, нужно постоянно поддерживать каток в хорошем состоянии, чтобы на этой площадке могла заниматься хоккейная команда и другие жители Сердобска», - подчеркнул он.

Источник — фото pnzreg.ru
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